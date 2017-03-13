深綠：台灣再20年 就可以建國成功
台灣建國黨主席黃國華日前接受中評社專訪時表示，台獨走到最後，不會是統一，而是建國，大約再20年就可以成功。
黃國華認為，20年後，台灣的政黨輪替又會進行4到5次，屆時台灣已充分享有民主自由，上一輩懷抱中國思想的人都已凋零，兩岸也分裂分治近百年，年輕人不會想和中國大陸有糾纏。因此，「統一」在台灣沒有市場， 「中華民國」只是政治圖騰，遲早會改名。
黃國華也強調，台灣應該不叫「獨立」，而是「建國」，獨立（independent）相反詞是依賴（dependent），台灣從來不依賴任何他國，既然沒有依賴，「台獨」是錯誤的名詞。
黃國華說，如果硬要「獨立」，應該說從中華民國獨立出來，因為中華民國政府依賴台灣，沒有中華民國，台灣依然是台灣。但沒有台灣，中華民國什麼也不是。實際上中華民國唯一領土，只有金門馬祖。
黃國華展開他的理論認為，中華民國政府應該搬遷到金門馬祖，台灣先自治，自治一段時間後，就可以宣布脫離中華民國。至於那些對中華民國懷有感情的人，黃國華說，可以保留中華民國國籍，再取得台灣的居留權。
因此，黃國華認為，台獨走到最後，當然不是統一，而是建國，他估計再20年，就可以走到終點，也就是建國成功。
(中時電子報)
文章來源：深綠黃國華：台灣建國估計還需20年
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