台南分署籲機車族 自動繳清積欠燃料費

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鑑於機車族欠繳燃料使用費問題嚴重，行政執行署已受理監理機關展開追討，並配合扣押車主的銀行存款。執行署台南分署表示，經統計104至105年度合計受理22萬6703件追討案，其中6萬9621件已完全追回。

台南分署表示，近2年大量受理監理所移送欠繳機車燃料使用費的案件，為了追繳欠款，該署除查詢車主的存款餘額外，更持續核發執行命令扣押車主存款。

台南分署還說，銀行因配合執行命令作業有行政成本的負擔，因此每件執行命令將存款交由監理所收取時，銀行也會逐筆收取250元的手續費，並直接從義務人的帳戶內存款扣除。

台南分署呼籲台南地區廣大機車族，在收到該署寄發的傳繳通知書時，儘速前往4大超商繳款；如已收到該署的執行命令時，也請儘速與分署承辦人員聯繫自動繳清欠費，以免增加手績費的負擔。

(中時)