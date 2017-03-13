亞洲消防首長協會來訪 肯定中市救災訓練成果

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亞洲消防首長協會秘書長須貝俊司等人日前拜訪台中市消防局，消防局長蕭煥章在參訪活動中表示，中市分隊長以上幹部在近2年完成火場救災指揮與管理系統訓練、7成以上消防員完成火災搶救初級班訓練，成果獲得須貝俊司高度肯定。

亞洲消防首長協會(IFCAA)於1960年成立，會員包括日本及我國等24個國家的消防首長，亞洲消防首長協會(IFCCA)秘書長須貝俊司及國際業務課長河野吉人等一行人拜訪台中市府消防局，針對防災準備與教育訓練進行交流。

蕭煥章表示，2018年世界花卉博覽會將在中市舉行，期間勢必湧入大批遊客，消防局已計劃在今年4月至12月間開辦高級救護技術員訓練，全面提升到院前緊急救護服務品質。此外，中市府消防局近2年來，分隊長以上幹部都已完成CCIO(火場救災指揮與管理系統)訓練、7成以上消防員完成火災搶救初級班訓練。

須貝俊司對中市消防局救災準備及訓練成果表示肯定，並邀請蕭煥章參加亞洲消防首長協會將於2018年在日本東京舉行的第30屆會員大會，促使台日消防交流合作。

(中時)