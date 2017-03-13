合歡山失蹤登山客仍未尋獲 今國姓有勝山又傳2人迷途

合歡東峰失聯的潘姓登山客，今仍警消、義消及民間團體合力進行搜救中。(南投神鷹山難搜救隊提供)

合歡山失蹤的潘姓登山客，已3天仍未尋獲；目前仍由花蓮、南投警消、義消及太管處、保七第九大隊持續搜救中；今(13)日南投國姓鄉又有攀登有勝山的登山隊，傳出有2名登山客迷途，正由警消動員上山搜救中。

警消透露，一行約40人的登山隊，昨天前往攀登國姓鄉有勝山，今有1男1女因脫隊而迷途受困，無法下山，經以手機向南投縣消防局求救，指他們受困溪谷，無生命危險，但手機快沒電；警消據報，已由國姓、埔里、中心碑消防分隊，派出7人入山，全力展開搜救中。

(中時)