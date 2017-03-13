想遊新加坡 到這用餐有機會獲星住宿券
台中日月千禧酒店於週年慶期間推出抽獎及餐飲優惠活動，凡3、4月份在館內用餐消費滿額即可參加抽獎，有機會獲得新加坡千禧國敦酒店集團三天兩夜住宿券。4月底前，當月壽星至饗樂全日餐廳或極炙牛排館用餐，還可享四人同行一人免費！
在週年慶之際，日月千禧即日起至4月底推出一系列酬賓回饋，首推「千禧生日慶、好獎送給你」，凡3、4月份館內用餐單筆消費滿400元以上即可參加抽獎，獎項包括新加坡千禧國敦酒店集團3天2夜住宿券、饗樂全日餐廳龍蝦無限放題餐券、極致午間套餐券等十多項驚喜好禮。
另，針對網路族群則推出Line好友限定活動，即日起至3月底前加入台中日月千禧酒店官方帳號「@qqn8020d」，有機會獲得「旅覓酒吧單片蛋糕兌換券」。
此外，3、4月份為當月壽星推出多項餐飲優惠，當月壽星至3樓饗樂全日餐廳或24樓極炙牛排館用餐，享4人同行1人免費。
(中時)
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