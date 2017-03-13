韓青瓦台秘書室長等幕僚集體總辭

南韓政府消息人士今天透露，南韓總統府青瓦台秘書室長韓光玉及9名首席秘書，今天向代總統黃教安提交辭呈，集體總辭。

南韓媒體指出，青瓦台秘書室共有10名首席秘書，前政策調整首席秘書安鐘範因捲入親信門被逮捕後，政策調整首席秘書職位空缺至今。

憲法法院10日做出罷免總統朴槿惠的判決後，青瓦台幕僚們為承擔政治上、道義上的責任，而決定集體請辭。

據「聯合新聞通訊社」報導，這名政府消息人士表示，黃教安會慎重處理提交辭呈的青瓦台幕僚去留問題。

不過外界分析，黃教安有可能會駁回全體辭呈或只受理部分首席秘書的辭呈，主要因為南韓憲政史上首次發生現任總統遭彈劾下台事件，再加上南韓部署「薩德」（終端高空防衛系統，THAAD）、北韓發起核彈挑釁、美國貿易保護主義抬頭等安全和經濟領域均面臨挑戰，在此情況下，青瓦台參謀需輔佐代總統。1060313

(中央社)