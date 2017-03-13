竹市培英國中校舍改建 設計者竟是他

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創校超過一甲子的新竹市培英國中，部分校舍因建物老舊，出現積水及安全問題，市政府投入經費重建校舍，請來操刀設計的建築師，原來是首屆校友。

培英國中第一屆校友呂欽文，為國內知名建築師。他說，培英國中的前身是竹二女，他是培英國中第一屆學生，也是第一屆男生，當得知母校老舊校舍準備拆除重建，極力爭取為母校盡份心力的機會，希望透過自己的專業，讓母校「煥然一新」。

校舍重建動土典禮今天舉行，培英國中管弦樂團以悠揚樂聲開場，現場喜氣洋洋，新竹市長林智堅、教育處長謝傳崇、多位議員、里長等人到場觀禮，與師生想喜悅，共同祈求工程順利，呂欽文則開心的說「這是具有深刻情感意義的一刻」。

呂欽文帶著林智堅等人走訪舊校舍，也回味老照片，見證母校的轉變。他分享重建校舍的設計理念，盼保留歷史記憶元素，並符合綠建築節能減碳與水資源再利用原則，打造兼具造型、排熱與集水功能的「弧型屋面」；此外，也增加綠地、景觀水池與木平台，提供師生休憩，讓校園公園化。

林智堅表示，新竹市的老化指數全台最低，14歲以下孩子占全市總人口高達18%，當各縣市面臨減班、廢校命運，竹市反而需要增班、蓋新校，為提供最佳學習環境，市府推動「新校園運動」，整修全市老舊校舍，為孩子營造安全並兼具美學的校園環境。

培英國中校長丁淑觀表示，培英國中是新竹市擁有優質教育歷史的國中之一，並獲105年新竹市教學卓越獎的肯定，師生參與學術科全國競賽名列前茅，目前有78個班，共計有2261位學生。新建校舍為4層樓建物，共計12間教室、4間行政辦公室、一個展演空間與一間會議室，預計明年4月份完工。1060313

(中央社)