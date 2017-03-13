嘉市無污水下水道 政院：國民黨延宕8年

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行政院發言人徐國勇今天表示，過去民進黨執政時有規劃嘉義市的污水處理廠，但2008年國民黨上台後都沒動，下水道接管率至今掛零，希望現在能趕回進度。

徐國勇下午受訪時表示，污水下水道是一個城市的基本設施，目前只有兩個縣市污水下水道至今掛零，一個是嘉義市，一個是澎湖縣。

徐國勇表示，過去民進黨執政時，有規劃嘉義市的污水處理廠，但2008年政黨輪替，國民黨重新執政，這8年顯然都沒動，希望現在能趕回進度。

嘉義市長涂醒哲昨天表示，將分3期、以新台幣116億元經費興建污水下水道，由內政部營建署負擔92%經費，建設期程至121年。目前已開挖3處工作井及佈設推管作業，預計107年8月通水，讓嘉義市接管率「破零」。1060313

(中央社)