小六男童4樓墜落 遮雨棚書包救命
桃園市龜山區自強國小六年級陳姓男童上午為撿東西，從4樓墜落，因遮雨棚及書包勾住鋼架，奇蹟沒生命危險，意識清楚。
陳姓男童今天上午7時50分被發現從教室4樓摔落地下室，撞破1樓遮雨棚，書包剛好勾住鋼架，所幸意識清醒、生命徵象穩定，右大腿骨折、左臉挫傷，送林口長庚醫院救治中，男童只記得，爬上洗手台要撿東西，其他都記不清楚了。
桃園消防局表示，上午8時餘，接獲通報，龜山區的自強國小，一男童由4樓高處墜落至地下1樓，救護人員到達時，男童意識清楚、生命徵象穩定；給予頸圈、長背板及固定，清洗傷口、包紮止血後送醫。
警方說，事發的洗手台高度119公分，男童身高約158公分，為何會發生墜樓意外，男童飽受驚嚇說，記得自己有爬上洗手台、想要撿東西，但對事發狀況已記不太清楚了，家屬及師長趕到醫院，要他好好休養。1060313
(中央社)
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