限韓令效應 韓綜新西遊記退出大陸拍攝
南韓知名綜藝節目「新西遊記」第3季剛結束，由於薩德系統入韓引發中國不滿，限韓令力道日益加劇，製作單位宣布，6月播出第4季新內容，但將退出大陸拍攝，另覓地點。
由南韓著名製作人兼導播羅?錫於2015年9月製作播放的綜藝「新西遊記」，已播出的3季節目內容，拍攝地點全部都在中國大陸，足跡遍布陝西西安、四川成都、雲南麗江、廣西桂林、福建廈門、客家土樓及鼓浪嶼等中國大陸各地，以真人實境秀向南韓觀眾展現了獨樹一格的節目內容。
日前「新西遊記」第3季播出最後一集，公開大量有趣的幕後花絮，但節目結束時出現字幕「2017年6月，向另一個國家出發」。預告節目第4季將於6月播出，但外景地將離開中國大陸，轉移到其它國家。
南韓「亞洲經濟」指出，外景地從中國大陸變更為其他國家也成為看點之一。觀眾猜測，近來因韓美在南韓部署「薩德」（THAAD，終端高空防衛系統），引發中韓關係惡化，是更換拍攝地點的主要原因。
「新西遊記」第一季先由諧星主持人姜虎東、李秀根、殷志源、李昇基擔任主要成員，第2季製播時，由於李昇基入伍服役，陸續加入新血安宰賢以及圭賢等人。1060313
(中央社)
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