違規廣告再貼 高市祭罰款再斷話
高雄市違規廣告物不少，有的搭鷹架、有的張貼懸掛在牆面，環保局加強取締，依廢清法罰款還斷話處分，果然具成效，3年來違規案件減少逾5成。
環保局自103年度開始執行違規廣告物斷話6個月處分以及105年起加強查證廣告物仲介內容，如有違反不動產經紀管理條例，移送請地政局依不動產經紀管理條例從重處分，目前違規廣告物已見減少。
取締廣告物的業務分環保局、工務局、地政局等，環保局以無鷹架廣告物為主，一般以張貼或懸掛式居多，工務局則鎖定有鷹架或鐵架者。
環保局統計，103年取締違規廣告物有1萬552件，罰款約新台幣2300萬元；104年取締8246件，罰款約2000萬元；去年裁處5821件，罰款1435萬元，從比例到件數都明顯減少。
環保局除了罰款也祭出依廣告上的連絡電話依據電信法規定處以停話6個月規定。103年平均每個月停話件數是1204件，今年2月的停話件數已減為99件；至於移送地政局裁定違反仲介廣告業務案約200件。
環保局指出，違規廣告物最多的以新興房地產業發展快速的地區居多，鳳山、仁武、鼓山一帶多為建案或售案較多區域，違規張貼或懸掛廣告物的數量也相對較多。環保局籲廣告物懸掛或張貼應依法，以免罰錢又遭停話。1060313
(中央社)
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