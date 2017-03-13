累犯越界陸船 遭海巡重罰180萬元

我要評比

海巡署第三海巡隊於台中外海發現140噸大陸籍漁船越界作業。（王文吉翻攝）

海巡人員登船查扣500公斤非法漁獲，並將140噸陸船及船長邱進興等9人押返台中港隊部碼頭偵辦。（王文吉翻攝）

海巡隊員調查大陸籍「閩獅漁05186號」有越界捕撈紀錄，將加重罰金1／2，約計裁罰180萬元。（王文吉翻攝）

海巡署第三海巡隊於3月13日執行中部及烏坵海域「護永專案-區域聯防」擴大威力掃蕩專案，上午於台中外海發現1艘140噸大陸籍漁船越界作業，經廣播驅離無效，由海巡人員進行登檢，查扣漁獲500公斤，並將陸船及邱姓船長等9人押返台中港，經查該船為累犯，將重罰180萬元。

第三海巡隊副隊長陳俊男表示，本次專案勤務調派所屬PP10060艇、PP10022艇，並結合北部地區機動海巡隊新北艦等3艘艦艇，以優勢艦艇進行擴大威力掃蕩，上午10時許於大安溪外海30浬，發現大陸籍漁船「閩獅漁05186號」越界拖網作業。

經海巡人員登檢，查扣不法漁獲500公斤，依據違反專地區與大陸地區人民關係條例第32條及第80之1條，由PP10060艇及PP10022艇共同將該艘140噸陸船及船長邱進興等9人押返台中港隊部碼頭偵辦，經查該艘漁船屬累犯，將加重罰金1/2，約計裁罰180萬元。

(中時)