豆花豆腐盒子別丟！拿到中市環保局換環保皂

環保局回收廢食用油，經過再製處理，變成搶手的「洗晶皂」。（盧金足攝）

愛護地球！台中市府豆花豆腐盒子換環保皂活動開跑。（盧金足攝）

台中市政府環保局近年來已陸續回收約200公噸廢食用油，經過再製處理，搖身一變成為搶手的「洗晶皂」。由於製作過程需要長寬各7公分的豆花盒或豆腐盒作為塑型容器，因此即日舉辦「廢油回收、環境乾淨」回收活動，只要蒐集符合該尺寸的盒子10個，即可免費兌換1個洗晶皂，每人每日限換2個。

環保局長白智榮表示，廢食用油隨意倒入水溝、垃圾桶內，造成環境汙染，也是資源的浪費，呼籲民眾可使用寶特瓶或塑膠空瓶盛裝後蓋緊，委託合格廢食用油回收工作證業者或交付清潔隊沿街回收車收運清除，經環保局再製處理，可製作成環保肥皂。

環保肥皂製造過程需採用長寬各7公分的豆花盒或豆腐盒作為塑型容器，環保局為此舉辦「廢油回收、環境乾淨」回收活動，只要蒐集10個符合長寬各7公分的正方形廢容器，並經除去封膜，清除內容物，即可兌換1個洗晶皂，每人每日限兌換2個，數量有限，換完為止。

兌換時間分成兩階段，第一階段今天（13日）起至18日止（15日休息），每日上午9時至12時、下午13時至16時在清淨園區家電診所受理兌換；第二階段20日至24日，每日上午9時至下午4時在台中州廳服務台受理兌換。

(中時)