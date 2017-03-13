欠300元稅金要繳250元手續費？執行署說...

積欠300元稅金，卻要繳交250元手續費，法務部行政執行署士林分署解釋，250元是銀行收取的手續費，並不是罰款，也不是執行署收取的款項，主任執行官林靜怡表示，一但收到執行署的「傳繳通知」，應主動與分署聯繫，就算是義務人得知銀行存款已經被扣押，只要主動繳納，都不會收取250元手續費，可避免因小失大、得不償失。

法務部行政執行署及全國13分署為實現國家債權及深化執行大量小額監理案件，從去年10月開始即透過行政執行署及各分署網站或報章雜誌教育民眾能按時繳交稅費，並呼籲汽機車車主能主動查、主動繳。

然而還有不少民眾心存僥倖，意圖規避執行，法務部行政執行署及各分署為貫徹公權力，於去年11月間與銀行建立「批次查詢義務人存款餘額」機制，針對惡意欠繳稅費的義務人採取扣押存款等強制措施，並再一次提醒義務人當得知自己銀行存款被扣押時，切勿再逃避執行，主動與士林分署連繫自動繳納，以免存款被收取清償欠費時，額外再被銀行扣取250元手續費。士林分署再此呼籲義務人儘速自行繳納汽燃費，避免存款被執行、信用受損，荷包大失血。

(中時)