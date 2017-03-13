培育智慧製造人才 逢甲與美大學合作
培育智慧製造人才，逢甲大學跨領域設計學院與美國辛辛那提大學智慧維護系統中心，簽訂合作備忘錄，該中心負責教授李傑也受邀擔任逢甲大學特約講座教授，盼結合兩校資源培育高階智慧製造人才。
包括逢甲大學董事長高承恕、校長李秉乾、副校長黃錦煌及跨領域設計學院院長佘日新、行政院科技會報副執行秘書葉哲良、台中市政府經濟發展局長呂曜志、車王電子董事長蔡裕慶、芳德鑄鋁總經理林文斗等人皆參加備忘錄簽約儀式，見證此里程碑。
李秉乾表示，李傑創設的系統，其創新服務與營運模式讓人嘆為觀止，而佘日新對台灣產業的熟識與瞭解，常能站在制高點思考與布局，透過這次雙方的合作，期許能為台灣在工業4.0的領域上創造真正價值。
「美國辛辛那提大學智慧維護系統中心」領導者李傑為華裔美籍，逢甲大學指出，他曾於2001年創設美國國家科學委員會（NSF）產學合作中心並擔任首任主任，這次延攬他到校擔任特約講座教授，盼藉此能有效鏈結台美與產學，協助台灣產業從傳統製造升級轉型到智慧製造，協助我國產業強化競爭力，並對社會貢獻經濟效益。
(中時)
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