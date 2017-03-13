培育智慧製造人才 逢甲與美大學合作

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逢甲大學跨領域設計學院與美國辛辛那提大學智慧維護系統中心簽訂合作備忘錄，產學界代表受邀見證。(校方提供)

培育智慧製造人才，逢甲大學跨領域設計學院與美國辛辛那提大學智慧維護系統中心，簽訂合作備忘錄，該中心負責教授李傑也受邀擔任逢甲大學特約講座教授，盼結合兩校資源培育高階智慧製造人才。

包括逢甲大學董事長高承恕、校長李秉乾、副校長黃錦煌及跨領域設計學院院長佘日新、行政院科技會報副執行秘書葉哲良、台中市政府經濟發展局長呂曜志、車王電子董事長蔡裕慶、芳德鑄鋁總經理林文斗等人皆參加備忘錄簽約儀式，見證此里程碑。

李秉乾表示，李傑創設的系統，其創新服務與營運模式讓人嘆為觀止，而佘日新對台灣產業的熟識與瞭解，常能站在制高點思考與布局，透過這次雙方的合作，期許能為台灣在工業4.0的領域上創造真正價值。

「美國辛辛那提大學智慧維護系統中心」領導者李傑為華裔美籍，逢甲大學指出，他曾於2001年創設美國國家科學委員會（NSF）產學合作中心並擔任首任主任，這次延攬他到校擔任特約講座教授，盼藉此能有效鏈結台美與產學，協助台灣產業從傳統製造升級轉型到智慧製造，協助我國產業強化競爭力，並對社會貢獻經濟效益。

(中時)