二手輔具循環利用 中市社會局籲捐輔具資源中心

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台中市府社會局推動二手輔具愛心再循環利用 ，可以捐中市輔具資源中心幫助更多人。（圖／台中市府提供）

為活化二手輔具，台中市南區、北區與海線輔具資源中心辦理二手輔具回收，透過清潔、消毒、殺菌程序，再提供租借或經濟弱勢民眾的免費媒合。社會局呼籲，若家中有不需要的輔具，可與輔具資源中心聯繫回收，幫助更多有需求的民眾。

住在東勢區的阿美，今年85歲，身體癱瘓，家中只有阿美的先生照顧，因為阿美家是低收入戶，無力購買電動床，社會局經輔具資源中心，協助阿美免費獲得愛心捐贈的電動床，方便家屬照顧。

社會局指出，輔具補助規定每2年申請4項費用，民眾若使用輔具資源中心媒合的二手輔具，則不列入補助項次計算，減輕負擔，呼籲家中若有不需要的輔具，可與輔具資源中心聯繫進行回收。

為照顧偏遠地區，輔具資源中心提供輔具外展巡迴服務，提供社區式輔具評估、輔具維修、輔具諮詢、輔具使用教導及對專業人員的教育訓練等服務。

此外，經濟陷困民眾若須租借大型輔具、二手輔具贈與或輔具維修，輔具資源中心也提供到宅服務，減少身心障礙者與家屬奔波。

(中時)