嘆用LINE聯繫都要戒慎恐懼 黃柏霖：政府勿成勞資對立元兇

新北市政府，近來對下班後用通訊軟體LINE交辦事項的雇主開罰，創下全台首例。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

近幾年隨著勞工意識抬頭，勞方為爭取權益，與資方間的對立越演越烈。近來就有新北市政府，對下班後用通訊軟體LINE交辦事項的雇主開罰，創下全台首例，引起熱議。對此，高雄市議員黃柏霖就表示，認為勞工以LINE對話紀錄申請加班費成功的案例，背後有許多問題值得思考，更直言政府不該成為勞資對立元兇。

黃柏霖於《ETtoday》專欄撰文，開頭即揭示勞資對立在台灣是個難解的問題，而其中的原因相當複雜；但黃認為政府應該要有能力予以解決，「至少，不能成為勞資對立的元兇。」

接著，黃柏霖進一步以日前勞工以LINE對話紀錄申請加班費成功的案例為例，提出幾個思考點。首先，黃柏霖認為政府在此事件中不該過度介入，而是應該交給勞資雙方進行協調；畢竟在下班使用LINE的動機很多，難以各自去定論，黃憂心恐有後遺症產生。

其次，黃柏霖稱政府在此事件的心態，有必要檢討，因為這代表著勞基法本身有漏洞，若每此都要針對個案作解釋，而不去進行該善，「這不是本末倒置嗎？」

再者，黃柏霖提道，當一例一休新法仍處爭議不休的狀態，政府卻聚焦在某個單一案例，這只會讓勞工質疑政府解決問題的能力。黃柏霖強調，一例一休上路後，很多勞工抱怨薪水變少，只好靠假日兼職來維持收入；若連使用LINE聯繫工作都要戒慎恐懼，根本不合理。

最後，黃柏霖呼籲政府，應站在更高的立場、有智慧的來協調勞資雙方；否則過度的介入，不但對原本問題毫無助益，還會變得更糟糕，「絕對是得不償失的！」

(中時電子報)