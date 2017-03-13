小S爆又有新歡 這次是已婚的「他」！

小S又換新歡，繼孔劉之後，竟迷上《Voice》主角、今年40歲已婚的張赫。(取材自小S臉書、OCN臉書)

已婚且當媽的藝人小S，不僅身材惹火，其言行也跟外貌一樣，火辣得不得了，率性大膽的作風深受喜愛，而自從《康熙來了》熄燈後，小S變得更常上社群網站，分享生活的一切，包含她最近的心頭好！

小S自《康熙來了》熄燈後，不僅回歸家庭，還常追劇，迷上裡面的帥哥角色。(中時資料照片)

去年因為看了《琅琊榜》而公開向胡歌示愛的小S，也跟上了今年韓劇的潮流，追了《鬼怪》而迷上男神孔劉，還逼問女兒許老三，是孔劉還是爸爸許雅鈞帥，此話言猶在耳，但小S卻已跨步向前，今在臉書po文喊話：「好想跟張赫交往！」，顯然是看了最近的夯劇《Voice》。

而她隨文附上的自拍照，被誇整臉都是戲「這表情看起來真的很想」，不少網友笑問怎麼處理〝前任〞，「那孔劉怎麼辦呢？」、「那你老公怎麼辦？」，還說「放心許老三不會跟你搶，她只要爸爸」，留言區討論之熱烈，竟有網友天外飛來一筆，說道：「韓星張赫，我腦海中竟跑出陳赫」，笑翻眾人，想不透陳赫到底演了什麼讓小S動心？！

(中時電子報)