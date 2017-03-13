被嗆3分鐘走不出七堵 前男友砍傷現男友

顏男不滿女友被其趙姓前男友接送，嗆趙「3分鐘走不出七堵」；趙認為顏「態度不佳」，持西瓜刀砍傷人。最高法院維持高等法院見解，依殺人未遂罪，判處趙男有期徒刑5年定讞。

判決書指出，王女與趙男分手後，與顏男交往；顏男不滿女友跟趙男分手後，趙還是常常「溫馨接送情」，因此對趙嗆聲說，「要讓你3分鐘走不出七堵」。

然而，趙男仍與王女保持聯絡，還好意要介紹工作給顏男，但顏未多做理睬，引發趙的不爽；趙男到友人家取回借放的西瓜刀，找其他朋友到顏男住處附近守候；趙男看到顏男現蹤後，旋即揮刀砍傷其頭部、手部等部位。

趙男見顏男倒地後離去，向同行友人說「今天沒把顏男弄死，明天要找人把他帶去外木山處理掉」；王女見男友受傷，趕緊打電話報警並叫救護車，顏男經急救後保住性命。

一審基隆地方法院依殺人未遂罪，判處趙男有期徒刑5年2月；又共同犯強制罪，處有期徒刑2月、得易科罰金。

趙男不服提起上訴，並向法官供稱沒有要殺顏男的意思，只是想教訓他，但不被高等法院法官採信；不過，高院認為趙男與顏男已達成和解，犯後態度尚稱良好，因此在殺人未遂罪部分，改判5年有期徒刑；犯強制罪部分，則是維持原本2個月徒刑判決、得易科罰金。1060313

(中央社)