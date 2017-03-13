被嗆3分鐘走不出七堵 前男友砍傷現男友
顏男不滿女友被其趙姓前男友接送，嗆趙「3分鐘走不出七堵」；趙認為顏「態度不佳」，持西瓜刀砍傷人。最高法院維持高等法院見解，依殺人未遂罪，判處趙男有期徒刑5年定讞。
判決書指出，王女與趙男分手後，與顏男交往；顏男不滿女友跟趙男分手後，趙還是常常「溫馨接送情」，因此對趙嗆聲說，「要讓你3分鐘走不出七堵」。
然而，趙男仍與王女保持聯絡，還好意要介紹工作給顏男，但顏未多做理睬，引發趙的不爽；趙男到友人家取回借放的西瓜刀，找其他朋友到顏男住處附近守候；趙男看到顏男現蹤後，旋即揮刀砍傷其頭部、手部等部位。
趙男見顏男倒地後離去，向同行友人說「今天沒把顏男弄死，明天要找人把他帶去外木山處理掉」；王女見男友受傷，趕緊打電話報警並叫救護車，顏男經急救後保住性命。
一審基隆地方法院依殺人未遂罪，判處趙男有期徒刑5年2月；又共同犯強制罪，處有期徒刑2月、得易科罰金。
趙男不服提起上訴，並向法官供稱沒有要殺顏男的意思，只是想教訓他，但不被高等法院法官採信；不過，高院認為趙男與顏男已達成和解，犯後態度尚稱良好，因此在殺人未遂罪部分，改判5年有期徒刑；犯強制罪部分，則是維持原本2個月徒刑判決、得易科罰金。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。