蕭敬騰湖南參賽雨不停 網民怒求淘汰
歌手蕭敬騰參加湖南衛視音樂競賽節目「歌手2017」，節目進入終極挑戰，賽情緊張不已。但在節目外，湖南連日大雨讓網民怒求節目單位淘汰有「雨神」之稱的蕭敬騰。可憐的老蕭躺著也中槍。
新浪娛樂報導，蕭敬騰過去因每到一處，必會下雨的巧合，而獲封「雨神」、「蕭龍王」之稱。更一度在夏天成為網友的求雨對象，中國大陸各地都召喚他來自己的城市開演唱會。
這次「雨神」老蕭在湖南長沙參賽，再次發威！只是這停留時間太久，使得長沙下雨不停。
看著未來幾日的天氣預報，觀眾急了，怒求節目組「淘汰蕭敬騰，換取陽光」。連湖北民眾也在網路上留言，表示受到了「雨神」的波及，「心很累」。
對此，許多看熱鬧的網友紛紛留言評論「不拿歌王，下雨不停」、「雨神是叫著玩的麼？」、「可以考慮去非洲巡演」。也有歌迷心疼躺槍的老蕭，留言表示「到處都下雨，不要怪我老公頭上」。1060313
(中央社)
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