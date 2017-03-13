減輕租屋負擔 北市拋分級租金補貼

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北市房價居高不下，租金也不便宜，北市社會局拋出分級租金補貼構想，以家戶所得、居住人口分3階段補貼，至少新台幣1000元、至多1萬1000元。

北市今天舉辦「居住正義論壇Ⅱ」，討論租金補貼、住宅等政策，以及健全房市、稅制改革等問題。台北市長柯文哲致詞時指出，台北市房價高，要在北市買房必須不吃不喝15年。將在興建公宅同時，搭配租金補貼政策，不同收入家戶補貼不同程度租金，讓其自由市場租房子。

社會局長許立民表示，現行租金補貼方案為「一口價」，無論租金高低，都是定額補貼，且過了7、8月申請期就無法申請，因而拋出「分級租金補貼」構想，依合理負擔、最適居住面積、家戶人口數進行補貼。

許立民進一步說明，合理負擔為每月住宅支出不超過家庭可支配所得3成，即會補貼家戶總所得20％至25％；租金則以中央住宅價格指數第105年第2季北市平均租金為主，每坪約980元；坪數則優於內政部營建署版本，1至2人居住坪數約8坪、3至4人約16坪、5人以上約20坪。

分級租金補貼以平均每人月收入為分界線，1萬5544元以下為第一階、3萬631元為第二階、5萬3067元為第三階。

許立民以第一階為例，假設2人租房，家戶總所得為2萬1008元，可負擔租金為總所得的20％至25％，為5252元，最適租屋坪數租金為980元乘以8（坪）等於7840元，補貼則為市價減負擔租金，為2588元。1060313

(中央社)