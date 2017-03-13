吳念真兒緋聞後曝光 面對過往僅說謝謝
綠光劇團「人間條件6」今天下午舉行Casting記者會，演員吳定謙繼去年被爆出劈腿事件後，今天首次在媒體面前曝光，面對去年的緋聞，他僅以「謝謝」2字回應。
綠光劇團「人間條件6－未來的主人翁」今天下午舉行Casting記者會，包括演員羅北安、吳定謙、朱德剛、吳世偉、張靜之、黃迪揚、莊瓊如、鄧九雲、邱俊儒等都出席。
吳定謙繼去年被媒體爆料劈腿事件後，今天首度在媒體面前曝光，面對緋聞，他僅以「謝謝」2字回應。他也提到，當導演久了，還是會想演戲，「每個人經過一段時間都有改變」，可藉由演戲傳達內心沈澱的感觸。
近期因電視劇「天黑請閉眼」備受矚目的黃迪揚，在「人間條件6」和張靜之飾演一對夫妻，張靜之笑說，對上黃迪揚口氣就變得不同，「因為他很欠揍」。
2007年朱德剛參與「人間條件2」後，就再也沒在綠光的舞台出現，他這次睽違10年再度和綠光劇團合作，一到綠光劇團排練場，當下就興奮地和團長羅北安擁抱。
朱德剛這次和紙風車劇團副團長莊瓊如在劇中飾演夫妻檔，兩人沒起好，而被導演吳念真指定演出的莊瓊如直呼，「壓力很大」。
朱德剛近期舉家到花蓮定居，還在當地開了戲劇課教相聲，他認為花蓮有許多對表演藝術有興趣的民眾，但因為沒有相關資源，未來他也會到花蓮偏鄉演出，讓偏鄉學童也有機會接觸表演藝術。
「人間條件6」4月14日、15日在台中中山堂，4月21日、22日在台南文化中心，5月13日在竹北演藝廳，5月26日至6月4日在台北城市舞台，6月9日至10日在高雄至德堂演出。1060313
(中央社)
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