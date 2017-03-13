問題乳瑪琳產品 晚間12時前都得下架

食藥署今天表示，遠東油脂用過期乳瑪琳製成的產品，已通知通路、業者，必須在今天晚上12時前完成下架、停止使用，若業者未下架，最高可罰新台幣300萬元。

遠東油脂股份有限公司疑涉使用逾期的無水奶油及回收逾期的乳瑪琳，共製成906公噸的乳瑪琳、酥油及白油等19項產品。

衛生福利部食品藥物管理署下午舉行記者會表示，截至13日中午12時止，地方衛生局累計出動稽查人次為409人，下架產品約26公噸，共稽查1969家次。

食藥署副署長林金富說，應下架的問題產品應在今天晚上12時前完成下架，且也都通知業者、通路和四大超商，停止使用該公司「保存期限為2017年3月8日至2017年9月30日」的19項產品。

林金富說，桃園市已決定重罰遠東油脂，依法可罰6萬元到2億元，裁罰額度還在研議中，今晚會宣布。

若業者沒有即時下架或繼續使用，食藥署食品組長潘志寬表示，依法將可罰3萬元至300萬元。

外界質疑食藥署下架問題產品速度慢半拍，林金富說，當時稽查時發現3批次疑似添加過期原料，當時有2批次已經封存，需下架為906公噸。但因此產品流通快速，根據業者說法，約兩週就會全部賣光，市面上大部分已沒有問題商品。

不過，媒體追問，原訂須下架906公噸，但現在只下架約26公噸，是否有700、800公噸早被民眾吃下肚？林金富坦承，「大致上」如此，但詳細的數字不清楚。

此外，中國國民黨立法院黨團書記長王育敏今天表示，總統蔡英文的食安五環政策已破功；林金富表示，此次事件是業者個人的違法行為，和政策無關，食藥署會捍衛民眾食安。1060313

(中央社)