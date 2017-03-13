沒吃過別說來過 外媒選這5樣台灣小吃

台灣美食多樣化，曾被不少外媒評選為美食天堂。網站今日旅遊者列出5樣來台遊玩一定要吃的街邊美食，包含牛肉麵、臭豆腐、炸雞、豬血糕及台灣香腸都榜上有名。

根據網站今日旅遊者（TRAVELERS TODAY）敘述，台灣的街頭美食讓台灣與其他亞洲地區相比更有一番特色，如果有打算到台灣進行一趟美食之旅的話，有5樣街頭美食千萬不能錯過，那就是牛肉麵、臭豆腐、炸雞、豬血糕及台灣香腸。

網站指出，牛肉麵在台北不僅只是典型的家常料理，甚至還有自己特殊的節日，很多主廚都為了獲得台灣最佳牛肉麵王的殊榮而競爭，所以如果有到台北，千萬不要忘記吃一碗熱騰騰的牛肉麵。

說到台灣街頭美食，也絕對少不了臭豆腐這道料理。網站提到，這道料理是使用長時間發酵的豆腐製成，已成為台灣美食的主食，可以油炸或煮沸，搭配泡菜或辣椒食用。

另外包含台灣人每日消耗量極大、民眾極愛的炸雞、豬血糕以及台灣香腸，也都是到訪台灣必吃的街頭美食之一。1060313

(中央社)