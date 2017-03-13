沒吃過別說來過 外媒選這5樣台灣小吃
台灣美食多樣化，曾被不少外媒評選為美食天堂。網站今日旅遊者列出5樣來台遊玩一定要吃的街邊美食，包含牛肉麵、臭豆腐、炸雞、豬血糕及台灣香腸都榜上有名。
根據網站今日旅遊者（TRAVELERS TODAY）敘述，台灣的街頭美食讓台灣與其他亞洲地區相比更有一番特色，如果有打算到台灣進行一趟美食之旅的話，有5樣街頭美食千萬不能錯過，那就是牛肉麵、臭豆腐、炸雞、豬血糕及台灣香腸。
網站指出，牛肉麵在台北不僅只是典型的家常料理，甚至還有自己特殊的節日，很多主廚都為了獲得台灣最佳牛肉麵王的殊榮而競爭，所以如果有到台北，千萬不要忘記吃一碗熱騰騰的牛肉麵。
說到台灣街頭美食，也絕對少不了臭豆腐這道料理。網站提到，這道料理是使用長時間發酵的豆腐製成，已成為台灣美食的主食，可以油炸或煮沸，搭配泡菜或辣椒食用。
另外包含台灣人每日消耗量極大、民眾極愛的炸雞、豬血糕以及台灣香腸，也都是到訪台灣必吃的街頭美食之一。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。