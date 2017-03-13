原民運動會聖火今抵屏縣 邱黃肇崇親自迎接

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聖火於屏東縣政府交接。(林和生翻攝)

今年全國原住民族運動會將於25日起一連三天在新竹縣舉行，聖火6日晚間於新竹縣五峰鄉引燃，並進行為期11天的遶行全台傳遞，今日上午抵達屏東縣境，由屏東縣政府祕書長邱黃肇崇親自迎接。

這次聖火迎接過程特別邀請排灣族靈媒selep及祭司莊義泰2人，進行簡單隆重祈福儀式、祭告及祈祝儀式。

祭司向大武山神宣告，縣內代表隊選手正積極準備參加參賽，祈祝參賽過程平安順利，並爭奪佳績。接著由邱黃肇崇及聖火隊勇士迎接聖火，表達原住民文化精神薪火相傳，如同勇士精神永垂不朽。

屏縣今年共參與包括田徑、籃球等13項賽事，選手與隊職員共計335人，參加人數創歷年紀錄，現已如火如荼集訓，冀望以最佳狀況迎接各項挑戰，為屏東縣爭取佳績。

(中時)