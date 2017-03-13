五朝龍鳳圓盤大盛會18艘王船 28日繞花蓮市祈福
花蓮市慈靈慈惠堂連續舉辦第五年的「天地人五朝龍鳳圓盤大聖會」今年邁入最後一年，廟方期盼「復古收圓」，恢復往昔的儀軌，打造18艘王船，其中主船「龍頭鳳尾船」長10.7公尺、寬3.3公尺、高2.68公尺，企盼大家能解冤釋結，心靈獲得平靜，闔家安康。
籌備一年、製作半年才完工的梁崑德說，他從事王船、花燈製作多年，這麼大規模的王船數量，算是少見，除了最大的龍頭鳳尾船，其餘17艘，分別長6.8公尺、寬1.4公尺、高1.9公尺，塊頭也都不小。
此外，由堂主彭進益、主事陳曉玲打造的米龍、米鳳，耗時2天，米龍蜿蜒長8公尺長、米鳳長5公尺，由500公斤白米製成，鋅合金製作的龍鳳鱗片1000片，正面是無極瑤池西王金母大天尊神像，背面是護身符令，也將於29日法會結束後發放，歡迎民眾索取。
彭進益說，法會預計還會供桌二千五百桌，目前已有信眾認捐二千多桌，廿八日扣除民眾領回吃平安外，其餘供品將全數捐助花蓮縣弱勢鄉親，盼能同享神明恩澤，安定身心。
今天上午由台北中國道教經典研究會大法師陳炳松主法，演奏道教科儀，從出榜、發奏科儀到晚供，一切均依道教科儀進行，將17天所誦經文 ，發奏送疏文秉告天地，並為地壇神尊29尊開光點眼 ，正式展開為期17天的大聖會。
彭進益說，28日上午8時王船開光點眼後，9點出發遊行花蓮市，11時左右再回廟方，並於當日下午2時左右普度2200葷素桌，待化18艘王船後，供品扣除民眾領回吃平安外，其餘供品將全數捐助花蓮縣弱勢鄉親。
(中時)
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