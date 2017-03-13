發揮教育優勢推動南向政策 台南市12所大學組聯盟 由市府帶隊到東南亞招生
蔡英文政府鼓吹南向外交，台南市政府評估教育是台南最大優勢，全市12所大學組《台南市大學聯盟》，由台南市長賴清德帶隊前往東南亞馬來西亞、印尼與越南三國招生，建立便利的留學進修管道，共簽署9項備忘錄，是全台第一次以「大學聯盟」方式前往東南亞國家招生的城市，13日公布成果。
中央的南向政策包括政治、經濟等多層面，台南市政府評估全市的大學數量在全台名列前茅，擁有多元科系，決定以教育當先鋒，日前賴清德帶著12所大學校長前往馬來西亞、印尼、越南三國招生。
《台南市大學聯盟》12位校長一到東南亞各國，就收到當地政府、企業與台商公司探詢，希望有管道可派高階人力到台南進修、學習。
「不只對教育有幫助，對城市經濟也是」成大校長蘇慧貞評估每一個來台留學生在上課之餘的生活開銷，可帶來超過40萬的經濟效益。台南市大學聯盟更首次在印尼接觸穆斯林學校，開啟未來與回教學校交換學生的管道。
現任馬來西亞雪蘭莪暨吉隆坡孔子教育學會主席吳德芳也是成大傑出校友，他有意在吉隆坡設立孔廟園區，賴清德身兼「全台首學」台南孔廟基金會董事長，承諾協助傳承各項祭典儀式。
9項備忘錄與教育相關者包括：整合台南市大學教學資源，提供台商人才訓練、推動留台人才培育計畫，協助招收學生至台南市就讀、與馬來西亞華校董事聯合總會合作舉辦學生營隊、與印尼兩所大學簽訂招生合作備忘錄，促進學生與教授之間的學術交流等四項。其餘為城市交流備忘錄。
賴清德認為教育部對於東南亞國家留學生提供的獎學金名額有限，另外號召台南民間企業組成的「億載會」捐款，提供「台南獎學金」與企業實習機會給成績優異的海外人才，吸引更多優質學生到台南的學校就讀。
(中時)
關鍵字：台南大學聯盟
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