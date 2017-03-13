新埔日間照顧中心 長者同享居家與照顧

新竹縣長邱鏡淳（右）13日探視新埔日照中心內受照顧的長者，並開心的與阿來阿公一起挑豆子。（陳育賢攝）

新竹縣長邱鏡淳（左）13日探視新埔日照中心內受照顧的長者，並欣賞孫上校的毛筆字。（陳育賢攝）

白天到新埔日間照顧中心，晚上再回到家裡享天倫樂！新竹縣長邱鏡淳13日與新埔鎮長林保祿到日照中心探視老人家，陪阿來阿公挑豆子，也稱讚孫上校字寫得真漂亮，還走到菜園採摘阿公阿婆們種的菜，對於長照中心的長輩能同享居家與專業照顧生活感到欣慰。

鎮長林保祿表示，新埔人口3萬4000多人，80歲以上的老人家有2000多人，確實需要日照中心，結合社區、社團的力量，關懷長輩，讓他們的老年生活自在有尊嚴。

日照中心院長彭少呈則表示，中心內1位「阿來」阿公被家人送到日照中心時，剛開始很不習慣，在社工人員陪伴下，現在很熟悉中心作息，還會熱心助人。

另1位孫上校，退役後，也是因為輕度失智來到中心，剛到時很躁動，大門一開就想往外衝，嚇壞社工照顧人員，後來社工發現，孫上校愛寫毛筆字，於是引導他每天寫字排遣，這讓孫上校想起當年批公文景象，於是愈寫愈有趣，心情也安定下來，當縣長稱讚他的字寫得真好時，從臉龐線條發現，他是真的開心啊。

新埔日照中心曹督導表示，日照中心就像是「老人幼兒園」，目前新埔日照有20位老人家，有日托、月托，年紀最輕的是69歲住關西鎮的阿三哥；最年長的是89歲住湖口的黃老先生，在這裡同理心很重要，唯有透過耐心、愛心，長輩才能受到妥善的照顧。

社會處長田昭容表示，新竹縣自2010年開始於竹北、橫山、新埔、新豐、北埔及湖口設置失能及失智日照中心，預計今年6月再於竹東、芎林、關西設置，合計10所日照中心；另於寶山、峨眉、湖口設置日間托老站，原鄉部份則由原民處設置文化健康站，以完成建置本縣日照服務網。

日間照顧最適合拿拐杖及坐輪椅的長輩，優點為白天由交通車接送至日照中心由專業人員帶領進行健康、社會、心理等各類型活動，可有效活化長輩身心靈；晚上回到家中共享天倫之樂，而家屬亦可有效降低照顧之身心及經濟負擔，可說是同時享有居家生活及專業照顧優點的理想照顧模式。

至於長輩使用日間照顧，由縣府依據長輩輕、中、重度失能程度及福利身份給予不同補助，例如一般戶輕度每月補助3500元，低收入戶重度每月可補助1萬8000元，民眾僅需負擔部份金額，遠比養護機構便宜，且睌上還可跟家人一起住。

社會處表示，縣府長照服務經費自2010年4936萬元提高至2016年1億1,507萬元成長2.3倍。2010年至2016年總投入經費為6億840萬元。

長照服務受益家庭數自2010年1月400個家庭提高至2016年6月1900個家庭，成長4.75倍。日間照顧中心家數自2010年1家成長至2016年6家，成長6倍。日間照顧服務人次自2011年403人次成長至2016年5103人次，成長13倍，服務時數則自2011年2949小時成長至2016年萬2萬2178小時，成長8倍。

(中時)