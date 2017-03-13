賞櫻旺季到 台灣海拔最高的星級飯店住房爆滿

阿里山國家風景區自3月11日起進入賞櫻旺季，各大飯店、旅店都客滿。（圖／曾麗芳）

阿里山賓館是台灣海拔最高的星級飯店，雖然住一晚要價逾萬元，櫻花季期間訂房依然爆滿。（圖／曾麗芳）

阿里山賓館協理呂明縉表示，阿里山賓館去年推出「阿里山森林鐵道」照片與模型展覽，頗受旅客歡迎。（圖／曾麗芳）

國人瘋櫻花！阿里山國家風景區自3月11日起進入賞櫻旺季，帶動嘉義縣市周邊飯店、民宿訂房滿檔！其中，台灣海拔最高的星級飯店-阿里山賓館，由於位於阿里山國家風景區內，雖然住一晚要價逾萬元，櫻花季期間訂房依然爆滿、一房難求，帶動今年首季平均住房率可達8成。

日月潭、阿里山兩大國家風景區，向是陸客團指定必走的兩大景點，雖然陸客團近年來大減，飯店、伴手禮業者叫苦連天，惟櫻花季期間，依舊讓兩大國家級風景區人滿為患，包括飯店、民宿、伴手禮、餐飲等周邊產業、均大賺一筆賞櫻財！

其中，專走高檔路線、已有104年歷史的阿里山賓館，由於地理位置絕佳，飯店正前方就是櫻花林，雖然平均住房價逾1萬元，且櫻花季期間不打折，3月10日至4月10日逢周末假日，無論本館歷史館或新館現代館，139間客房均已被搶訂一空。

值得一提的是，阿里山賓館未受陸客團大幅衰減影響，2016年平均住房率達71％、帶動營收達2.74億元，平均住房率、業績分別逆勢成長7％、11％，去年獲利達6,000萬元。

阿里山賓館自2017年元月起，平均住房定價大幅調漲2成以上，如本館歷史館的貴賓雙人房，原價6,600元調漲到9,000元；新館現代館的豪華雙人房，從原價1萬元調漲到1.2萬元，今年平均住房率目標75％、營收挑戰3.25億元。

阿里山賓館協理呂明縉表示，阿里山賓館近幾年走文創風，於2015年推出「蔣公故事館」、2016年增加「阿里山森林鐵道」照片與模型展覽，頗受旅客歡迎，帶動平均住房率；今年將開發周邊八大部落的文創商品，同時與阿管處連結舉辦相關活動，以及推廣原住民特色料理，提高整體住房率。

(工商)