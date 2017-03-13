南韓暫定5／9大選 向駐外使領館發送公文
韓媒報導，隨著南韓前總統朴槿惠被罷免，下一屆總統大選初步決定將提前至今年5月9日舉行。韓聯社指出，南韓政府將「5月玫瑰大選」的日前暫定為5月9日。
南韓大選日公告主管負責人13日表示，選舉管理委員會對於這種重大事件，要向國務會議進行協商報告等行政程序。據悉，政府將在本周內經過國務會議確定後，計畫公佈於5月9日進行選舉。
另一方面，南韓外交部已要求駐外使領館進行在外國民參與選舉的準備工作。
韓國國際廣播電台報導，南韓外交部人士透露，憲法法院做出罷免朴槿惠判決後，外交部已向南韓駐外公館發送了「成立在外選舉管理委員會」的公文。據《公職選舉法》，在出現「選舉情況」的10天前，駐外公館必須設置「在外選舉管理委員會」，4月20日以前必須完成，外交部已經要求駐外各公館嚴格保持政治中立。
南韓國會本月2日審議通過《公職選舉法》修正案，在提前舉行總統大選之際，在外國民將可參加本次選舉。
(旺報)
關鍵字：南韓
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