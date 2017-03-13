基隆再生策展閉幕 盼帶動老港都新發展

再生策展將老舊的警二分局廳舍注入藝術及設計能量，讓建築活化成為眾人可以休憩觀賞的景點。（基隆市政府提供）

再生策展將老舊的警二分局廳舍注入藝術及設計能量，讓建築活化成為眾人可以休憩觀賞的景點。（基隆市政府提供）

再生策展將老舊的警二分局廳舍注入藝術及設計能量，讓建築活化成為眾人可以休憩觀賞的景點。（基隆市政府提供）

再生策展將老舊的警二分局廳舍注入藝術及設計能量，讓建築活化成為眾人可以休憩觀賞的景點。（基隆市政府提供）

「現場介入、港區邊緣，策一種時空過渡的可能」再生策展，於前天舉行閉幕式，主辦展覽的基隆市政府表示，基隆市內有很多陳年建築，此次引進藝術及設計能量後，讓老港都煥然一新，希望未來藉此展覽，可以吸引更多藝術家進駐，活化基隆市閒置的建築空間。

此次策展的執行場地，選由基隆警察局第二分局舊址為基地，二分局目前已閒置多年後，從外型看起來就像是廢墟般，不少民眾還會故意繞路閃躲。經由藝術家及設計師共同攜手合作，以植物共生、文本建構、藝術導入等手法襯托舊警局場域，讓原本冰冷的建築重獲新生。

市府都市發展處指出，展覽前期先由「市府東岸快樂實驗室計畫」小組針對街區資源做調查，選定可轉型的舊廳舍後，透過藝術家對空間不同視野的再詮釋，帶領市民走入過去封閉且不易親近的空間進行另類體驗，發掘舊空間中潛藏的故事與價值，並重新思考空間未來新的可能性。

都發處透露，其實原本的舊廳舍內，空氣中都瀰漫著潮濕的氣息，幽暗的長廊上盡是四處低落的雨水、破損的頂棚及斑駁的牆面，但經過巧思設計後，反而凸顯歷史對於建築的印記，最後成為在地植物攀附、生機盎然的策展空間，成為眾多民眾的參觀的好去處。

都發處表示，目前市府積極重新塑造基隆國際海港城市意象，急需青年人口回流、吸引創意人才，未來將舉辦更多類似展覽，吸引更多民間專家到基隆，以創新的手法共同創造、改變基隆，帶動城市新發展。

(中時)