國立南投高商，獲保德信服務教育楷模

國立南投高商榮獲保德信服務教育楷模獎，校長何景標（右3）代表受獎。（南投高商提供）

國立南投高商在校長何景標帶領下，以「一班一服務、一社一服務」宗旨，積極推廣志願服務工作，獲得保德信青少年基金會頒獎表揚，南投高商是全國20所獲獎的學校之一，也是南投縣唯一獲得殊榮的學校。

何景標認為，學生除了課業以及技能學習之外，生活常規與品格也非常重要，因此秉持「一班一服務、一社一服務」宗旨，推廣志願服務工作，除了原有的同青社及扶少社等服務性社團，也鼓勵班級及社團參與志工活動。

南投高商的志工與社區、社福團體連結密切，包括認養學校附近社區廣場；與華山基金會、老吾老基金會、仁愛之家、傑瑞安養中心、德安教養院等團體或機構合作，辦理募集發票、表演慰勞或關懷孤獨老人等活動；此外，每年校慶時，社團及學生會發動義賣，所得也捐贈給需要的社福團體。

何景標到台北領獎時表示，南投高商重視全人發展，推動志工活動是學校教育重要的一環，未來一定會繼續努力，讓同學能發揮愛己愛人的情懷，並從服務工作中獲得成長與收穫。

(中時)