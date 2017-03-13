過期乳瑪琳 食藥署：已有800噸被吃下肚

民眾最常食用的「乳瑪琳」上周五爆發疑涉使用逾期無水奶油製造、回收逾期品再製，包括乳瑪琳在內的19項問題產品共906噸，衛福部食藥署今宣布，今晚12時前將下架全台全部的問題乳瑪琳。過去3天僅下架26噸，食藥署表示，因該產品的銷售速度很快，至少7、800噸的問題乳瑪琳已被民眾吃下肚。

遠東油脂公司疑使用過期無水奶油、乳瑪琳，重新加工後製成新品，但有疑慮產品早就流入市面，國民黨立委王育敏、蔣萬安今天召開記者會痛批食藥署動作牛步，食安五環政策破功。食藥署下午緊急由副署長林金富出面說明，強調與桃園市衛生局達成共識，對於生產乳瑪琳的遠東油脂公司一定會重罰，依《食品安全衛生管理法》最重可罰2億元，今晚桃園市就會宣布裁罰額度。

林金富表示，乳瑪琳的銷售速度很快，每批次約2周就賣光，因此疑似有用到逾期原料或回收再製的乳瑪琳等共906噸，扣除已下架的26噸，及全台仍在陸續下架回收的數量，至少7、800噸的問題乳瑪琳已被民眾吃下肚。

食藥署組長潘志寬表示，保存期限在今年3月8日至9月30日的乳瑪琳、酥油、白油等19項產品，今晚12時前須下架完畢，逾期未下架依法罰3萬～300萬元。

至於遠東公司涉違法部分，林金富強調，該公司的裁處是地方政府權限，已責成桃園市衛生局依食安法予以重罰，最高可罰2億元罰鍰。

(中時)