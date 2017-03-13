飯後潔牙不要等 口腔保健應及時

根據英國研究，用餐後半小時才能刷牙，以免傷害牙齒的琺瑯質。不過國立陽明大學牙醫學院院長許明倫教授今天指出，飯後可立刻潔牙，避免牙菌斑滋生。

3月20日是世界牙科聯盟訂定的「世界口腔健康日」，「健康儲值全家益齒來」記者會下午在台北喜來登飯店舉行。許明倫在記者會中表示「吃過東西以後，就可以刷牙或者使用牙線或者是含氟的漱口水漱口，不需要等到所謂15分鐘或者半個小時，可以馬上就做這個動作」。

牙醫師謝順得則指出，只有吃PH值小於5.5的弱酸性食物或飲料，太快刷牙才會因酸性物質影響琺瑯質，使牙齒表面的琺瑯質軟化，造成刷牙時使牙齒受到傷害，要等半小時後再刷牙。

建立「家庭口衛經濟學」觀念，許明倫呼籲「健康的牙齒愈多，醫療花費愈少。」台灣每年在健康長照上挹注200多億元，但其中光是花在牙科健保，補牙和齲齒的治療就佔了約167億元。

許明倫今天也特別分享口腔保健的方法，儲值健康：一、每半年做一次牙科健康檢查和洗牙。二、每天早晚用含氟的牙膏刷牙，或者是含氟的漱口水。三、每天使用牙線(棒)。四、沒有時間刷牙時，可咀嚼無糖口香糖5到10分鐘，達到增加口腔唾流量，減少牙菌斑的酸性，還有減少食物殘渣留存的機會。 1060313

(中央社)