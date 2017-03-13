遇亂流好心人安慰 小球發願傳遞正能量

歌手「小球」莊鵑瑛發行個人首張專輯「星之所向」，她首次出國拍MV，飛機就遇大亂流，一時情急想吐，抓住隔壁婦人的手，對方溫暖安慰，讓她期許自己也要散播正能量。

「小球」出道10年，經歷樂團、舞台劇、電影，17日將發行首張個人專輯「星之所向」，得知預購版推出8天內售完，她激動又感謝說，「這陣子事情的份量，多到讓內部充滿火藥味，每個人都在彼此磨合」。

首波主打歌「星之所向」風格暖心勵志，另一首「七分滿」則是她寫出幻想與現實交疊、夢境又夢醒的情歌，MV劇情描述一個女生遇到喜歡的人，卻無法有美好結果，只好壓抑、不讓情感滿溢。首次與男生演對手戲，還是25歲的高帥小鮮肉，讓不擅與男生打交道的小球自嘲，跟男孩子打架的經驗比較多。

拍攝該MV讓她經歷不少人生「第一次」，第一次有男主角、第一次出國取景，竟也碰上出國有史以來最大亂流，她坐在飛機最後一排，晃到數度想吐，情急之下忍不住緊抓坐隔壁一名陌生阿姨的手，對方連忙安慰她別怕，手心間流露出的溫度讓小球十分感念，更堅定要在人生路上持續散播正能量的信念。

赴日本東京拍攝時，天氣嚴寒，小球穿著輕薄衣物就上場，冷得咬牙切齒也要展現美好一面，讓她上了一堂「女明星沒有冬天」的震撼教育。她在當地行程滿檔，不忘寄明信片給4年後的歌迷，之後將展開「星空冒險日記演唱會」在北、中、南巡迴。1060313

(中央社)