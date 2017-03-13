5名高中生跳軌救老翁 基隆市議長親赴校表揚
上月中旬八堵火車站發生老翁落軌事故，僅差1分鐘火車就會輾過老翁身軀，幸好當時基隆高中學生張博崴等5人奮不顧身救人，事後也沒有聲張，直到民眾打電給稱讚校方才知情，基隆市議長宋瑋莉前往學校表揚同學們，並指「自身有能力而願意幫助別人就是勇者」。
宋瑋莉前往基中表揚這5位同學的義舉，其中跳下軌道救人的張博崴表示，當時媽媽看到新聞之後，嚇得跟他說：「幫助人很好，不過這樣子下一個銅像很可能就是你耶！」但他透露自己仍不後悔，往後若能力所及，還是會主動去救人。
「沒想那麼多，當時就直接跳下去」，張博崴說，這段期間很多人轉貼分享新聞，還有同學將他受訪的內容拿來當手機鬧鈴，讓他覺得很害羞，不過他希望大家若能力所及，應該立即去幫助他人。
宋瑋莉說，除了張博崴外，另外包括史學中、蔡宏偉、馬文浩、黃柔慈等4位同學也相當機警的將老翁拖離軌道，隨即報案將老翁送醫，讓老翁可以挽回一條寶貴的性命，她認為這樣的義舉應該讓散播出去，因為「自身有能力的人，也願意幫助別人就是勇者」，所以才會到校公開表揚這5位同學。
基隆高中校長張智惟說，學校同學真的有受到這5位的義舉感染，日前大雨天街上有起車禍，有同學們見狀，還會主動撐起傘圍起受傷民眾，避免再遭受撞擊，他們的救人行為已鼓勵大家多多行善，希望這股「友愛」的氛圍及力量可以在校園持續，進而感染到社會上。
(中時)
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