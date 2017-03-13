名人視評》黃清龍：美不玩TPP 陸扛大旗？（如果看不到屏幕，請按下面視頻）

名人視評》黃清龍：美不玩TPP 陸扛大旗？

美國總統川普上任後，隨即下令美國不玩TPP了，使得原先已經加入TPP的國家都傻眼，TPP會員國14日即將在智利召開會員國大會，在此群龍無首之際，中國大陸表達了願意參加與這個會議的決心，引起了全球矚目。

究竟中國大陸會不會取代美國成為TPP的龍頭？北京在深思熟慮之時，需要考慮哪些國內存在的問題？為何在TPP面臨解體之際，中國會跳出來做此動作，背後的原因在哪兒？請聽旺報社長黃清龍的評論。

(中時電子報)