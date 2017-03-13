將參加智利亞太經濟對話會 陸外交部：非TPP會議

智利將於近期舉行亞太區域經濟一體化高級別對話會，大陸外交部在13日的例行記者會上，發言人華春瑩透露，應太平洋聯盟輪值主席國智利邀請，中國政府拉美事務特別代表殷恆民大使將率團，出席於3月14、15日在智利舉行的「亞太區域經濟一體化高級別對話會」。

華春瑩強調，這次會議是太平洋聯盟與亞太國家之間，關於亞太區域經濟一體化的高級別會議，將就亞太區域合作的下步工作，廣泛交換意見，並不是部分媒體所說的TPP會議。

「中方希望會議能夠為推動亞太自貿區進程、建設亞太開放型經濟、促進亞太區域經濟一體化作出貢獻」，華春瑩說，在TPP問題上，中方的立場沒有變化。

(旺報)