「帝國2.0」 英脫歐後力拚經濟
英國最快明天(14日)就會正式啟動脫歐程序，而今天是英聯邦周年紀念日(Commonwealth Day)，每年3月的第2個星期1，成員國都會在倫敦西敏寺舉辦慶祝活動。英國首相梅伊(Theresa May)今日表示，大英國協將幫助英國和其他成員國加強經濟繁榮和安全，並創造一個真正全球化的英國。
據《法新社》(AFP)報導，英脫歐在即，英國正式進入「後脫歐時期」，大英國協成員國將把握這一歷史時機，加速拚經濟。英國正在歐洲單一市場外，籌備自己的貿易協議，尋求以前全球化的合作網絡，被倫敦的懷疑派官員在媒體上稱之為「帝國2.0」。
大英國協 52個成員國，過去曾創造輝煌的大英帝國，認為英脫歐之後，將是一個值得把握的契機，希望充分利用各成員國語言和法律的共通性，將經濟再升級。
大英國協秘書長Patricia Scotland稱，很多成員國擔心他們在英脫歐之後會受到衝擊，影響他們的經濟地位。但是，我們面臨的是全球化挑戰，經濟成長趨緩，保護主義等都是事實，因此大英國協就像一個大家庭，有機會利用優勢，在脫歐後力拚經濟。
(中時電子報)
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