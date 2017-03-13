王鴻偉非常上訴案 李勝雄：確有悔悟
檢察總長顏大和為死囚王鴻偉提起非常上訴，引起被害人家屬不滿。長期為王爭取免死的律師李勝雄今表示，王男確實有悔悟之心，且當年是自首投案，法院卻從未採用，理應給他一個機會。
李勝雄說，本月2日向最高檢察署聲請提起非常上訴，主要理由是王鴻偉當年是在母親勸說下投案，時間點早於警方掌握犯嫌，但歷審法院均採信警方說法，對王不利。
李勝雄指出，王鴻偉在獄內簽署器官捐贈同意書，並參加更生團契透過宗教改變心靈，也曾寫文章懺悔甚至得獎，足見有悔悟之心。
(中時)
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