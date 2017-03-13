想感受書法之美　就來竹市客家會館

「新竹市竹溪翰墨協會」書法愛好成員，平時辛勤習字創作，即日起至4月23日在新竹市客家文化會館，展出「心耕翰墨-竹溪翰墨協會書法聯展」60餘件客家書藝。（郭芝函翻攝）

「新竹市竹溪翰墨協會」書法愛好成員，平時辛勤習字創作，即日起至4月23日在新竹市客家文化會館，展出「心耕翰墨-竹溪翰墨協會書法聯展」60餘件客家書藝，除展現東方思維與視覺藝術，更傳承客家人奮發向學的門風，歡迎民眾踴躍前來，用心感受筆墨耕耘的意境。

書法是中國文學衍生的藝術，以文字為基礎，散發出黑與白的層次，及點、線、面美的形式，再佐以詩詞、文章，藉以表達心靈的修養及人格的陶冶，有形、無形的提升了生活內涵及氣質。

文化局表示，新竹市竹溪翰墨協會於1999年成立迄今已逾18年，期間舉辦過數次展覽、出版作品集，協會成員來自社會各個階層書法愛好者，透過指導老師的教導，舉辦書藝相關知性之旅外，並邀請地方上書藝名家辦理藝文講座，提升會員們在藝術層面的高度與廣度。

文化局表示，新竹市客家人口約有13萬6000人，約占全市1／3人口數，客家會館位於東區客家聚落中心，透過各項展覽及活動課程，持續推動客家文化，以創造客家文化傳承，此次展覽「心耕翰墨」，是會員們平時揮灑翰墨，將當下的思緒呈現在薄紙上，展期即日起至4月23日，歡迎對客家書藝文化有興趣的民眾踴躍參觀。

(中時)