林管處將收回被占地 高密度種抗風樹種
南投林區管理處為恢復保安林功能，今天在雲林縣麥寮鄉將收回的0.6公頃被占用地，以高密度種植，木麻黃等5種樹種共3,000株，期用不同高度及功能的抗風樹種，藉此串連濁水溪畔的保護綠帶。
林務局南投林區管理處長李炎壽表示，為考量現地風沙問題，林管處特別選定抗風性佳的木麻黃、搭配抗二氧化硫性強的白千層，為最高層次樹種，另以生長勢強的中喬木相思樹及小喬木黃槿，為中層次樹種，最後以匍匐狀小灌木草海桐協助定沙，利用樹種特性，以密植方式，種回保安林。
林管處並指出，飛砂防止保安林常被稱作防風林，原本林木在風強處就會因風鹽而折損，為了和風搶時間，南投林管處每年都會依防風林健康狀態需要，編定補植、除蔓或除草等工作，藉由這些工作加速防風林復舊，讓健康的林木發揮綠帶的功能，保護後方村落及農耕地安全。
(中時)
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