南投縣國中小補校 開始招生

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我要評比

南投縣國中、小學補校開始招生，有意學習民眾，請就近洽詢各校；南投國中補校049-2222549；草屯國中補校049-2362024；集集國中補校049-2762013；埔里國中補校049-2982055

平和國小補校049-2222028；延平國小補校049-2642450；育英國小補校049-2982144。

(中時)