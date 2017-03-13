MLB》未拿到美簽 酒駕姜正浩進海盜限制名單
海盜隊韓籍重炮姜正浩，去年底在去年在南韓酒駕闖下大禍，遭判8個月徒刑、緩刑兩年，提出上訴後，海盜球團11日以未拿到姜正浩的簽證為由，將他放入限制名單(Restricted list)，何時歸隊成未知數。
經典賽遭南韓隊除名的姜正浩，去年風波不斷，先是季中涉入性侵案，12月又在首爾第3度酒駕還肇事逃逸，逮捕後遭吊銷駕照，最後遭法院判決8個月徒刑、緩刑兩年，罰款1500萬韓元(約台幣40萬)。
姜正浩隨後提出上訴，海盜隊也有所動作，11日表示由於未收到姜正浩美簽，將他暫時放入限制名單。海盜總裁庫奈利(Frank Coonelly)表示，「這無關乎個人，只是反應他3月11日無法現身球隊應有程序。」
先前姜正浩申請美國工作簽證就曾遭否決，由於歸期未定，何時能返美向球隊報到、備戰球季也沒有時間表，不過確定的是，缺席剩餘春訓的姜正浩勢必趕不上4月開季，弗瑞斯(David Freese)將取代他先發三壘手位置。
(中時電子報)
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