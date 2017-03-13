大葉大學 請勞動部開講一例一休
一例一休拍板定案以來，勞資雙方爭議不斷，大葉大學3日與1111人力銀行合作，邀請勞動部資深講師黃文鐘，針對「加班費計算」、「待命及備勤時間認定」、「員工排班」等新法政策中衝擊最大的面向加以解析。
根據1111人力銀行調查，72.8％的企業每年增加逾3％人事成本，勞資雙方出現無所適從現象，各種問題也相應產生，面對龐大人力運營成本的增加，人力資源管理資訊系統已成為不可或缺的管理工具，具備勞動法學知識並能快速解決問題的人資人才，將是企業垂液三尺的目標。
黃文鐘演講時提到，蝶戀花旅行社賞櫻團的遊覽車翻覆意外，震驚社會，意外爆出司機超時工作現象，台中市七期小有人氣的貴婦名店「永采烘焙坊」，也因勞資糾紛宣布暫停營業，兩爭議的矚目事件，益發凸顯人力資源管理的重要性，也讓企業近來紛紛轉向專業人士尋求協助。
大葉大學人資公關系指出，為加強學生的專業度與競爭力，為學生因應政策變遷的艱鉅挑戰，邀請勞動部專業講師針對勞基法修正、加班費計算、正確排班等的相關議題全面進行實務剖析，學生與講者雙向互動，現場有問必答，講座也吸引不少在地企業人資工作者前來取經。
校長歐嘉瑞指出，人力資源管理與公共關係，在勞基法一例一休修法後，更加受到企業重視；講座不僅強化學生專業，也邀請業界人士一同參與，盼能釐清相關問題促進勞資和諧。
(中時)
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