足球》陳柏良替補建功 獲陸媒列入首輪最佳陣容

台灣足球好手陳柏良本季在中甲聯賽，開幕戰就為球隊攻進一球。（翻攝自陳柏良臉書粉絲頁）

台灣足球好手陳柏良效力的杭州綠城隊，今年降級從中甲出發，儘管球團高層訂立年輕化原則，但陳柏良仍是韓籍總教練洪明甫倚重的關鍵球員。綠城昨主場開幕戰面對呼和浩特中優，陳柏良在第61分鐘替補上陣，隨即在9分鐘後頭槌建功，助球隊追平比數，才有隨後的逆轉勝，他的精采演出，獲得中國大陸網媒《新浪體育》選入首輪最佳陣容。

效力杭州綠城邁入第3年的陳柏良，今年遭逢球隊降級到中甲的危機，球團高層選擇讓更多年輕球員升上一隊參賽，讓28歲的他變成「老將」，甚至只能替補出賽，但他採取正面態度，選擇以球隊政策為重，努力協助年輕球員盡早進入狀況，昨役更是在球隊以0比1落後的不利局面下，為球隊攻進追平一球，穩定軍心，才有隨後的逆轉勝。

「今年從冬訓一直到聯賽開始這段期間，我們中間經過了很多變化及改變，老實說磨合期真的不夠，真正也是賽前兩週才全員到齊的，但洪明甫教練及教練組卻能在這麼短的時間將我們全隊訓練磨合到今天這樣。」陳柏良在臉書粉絲頁上寫著：「我們的小將們，雖然一開始還是有點放不開，但漸漸的進入比賽的節奏後你們的表現很棒，今天的贏球只是個開始，我們還有很多不足及需要檢討的地方，像補時被進球這類的，我們一步一步改進，一起加油！」

杭州綠城本季一隊名單中有10名U23球員，其中6人是首戰先發，打破了中甲紀錄，更展現綠城長期著重青訓系統的成果，儘管年輕球員欠缺經驗與球技，不穩定因素對未來的戰績恐有影響，但陳柏良首戰的精湛演出，像是告訴年輕球員，他將以出色表現，來作為小將們衝刺的最佳後盾。

(中時電子報)