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川普熱潮持續 伊凡卡成中國愛美婦女整形範本

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伊凡卡
美國第一千金伊凡卡，擁有亮麗的外表受到不少人追捧。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)從參選至今，都讓川普一家的話題不斷，而這股風潮也燒向海外，就連中國也風靡不已，尤其是當過名模的第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)，姣好身材及亮麗的外表，更是許多追捧的目標。像是中國佛山一家整形醫療診所就在美國大選前，成功搶到以伊凡卡的名字命名註冊，稱為「伊萬卡(中譯)醫療管理公司」，而他們也以伊凡卡做為自家的「招牌臉」，更表示不少人到整所諮詢表示，就是要整成伊凡卡的樣子。

這家伊萬卡醫療管理公司主要是一家專注於眼部及鼻子的整形診所，同時也有提供抽脂及隆胸的手術，而該診所的人資經理就透露：「這裡的年輕女人想要伊凡卡的大眼睛、漂亮的鼻子和嘴巴，以及她姣好的身材」，更說伊凡卡的五官及外貌都很完美，同時適用於東、西方的審美觀。

伊凡卡姣好的身材及獨特的時尚品味也深受不少人的喜愛
伊凡卡姣好的身材及獨特的時尚品味也深受不少人的喜愛。(圖/美聯社)

而伊凡卡在中國受到歡迎程度非同反響也可以從「商標大戰」中看出端倪，在美國選舉之後，中國以「伊萬卡」三個字申請註冊的商標就多達200多個，商標類別從服飾、化妝品、減肥藥到衛生棉都有，不過目前大部分的商標註冊案都仍在受理中。

伊凡卡和川普
伊凡卡(左)自從川普(右)參選之後就被受外界關注。(圖/美聯社)

而無獨有偶，想整成伊凡卡的不只有中國的愛美婦女們，在選前就有兩名德州女子對伊凡卡的外貌非常執著，她們都花了近百萬台幣想整成伊凡卡。其中32歲的泰勒(Tiffany Taylor)，花了6萬美元(約192萬元台幣)進行了隆乳、豐唇、割雙眼皮、豐臉頰及隆鼻手術。另一名36歲的史都華(Jenny Staurt)花了3萬美元(約96萬元台幣)進行了豐臀、隆乳、隆鼻及豐臉頰手術。除了花費大筆金錢之外，還得經歷手術帶來的疼痛，但這些都無法打消她們想成為伊凡卡的決心。而為她們進行手術的醫生也表示，許多他的顧客都要求以伊凡卡為整型範本。

(中時電子報)

文章來源：From diet pills to underwear: Chinese firms scramble to grab Ivanka Trump trademark

文章來源：Women in China are flocking to plastic surgeons looking to copy the 'big eyes, pretty nose and flawless figure' of Ivanka Trump

關鍵字：中國商標美國伊凡卡川普整形愛美
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