川普熱潮持續 伊凡卡成中國愛美婦女整形範本

美國第一千金伊凡卡，擁有亮麗的外表受到不少人追捧。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)從參選至今，都讓川普一家的話題不斷，而這股風潮也燒向海外，就連中國也風靡不已，尤其是當過名模的第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)，姣好身材及亮麗的外表，更是許多追捧的目標。像是中國佛山一家整形醫療診所就在美國大選前，成功搶到以伊凡卡的名字命名註冊，稱為「伊萬卡(中譯)醫療管理公司」，而他們也以伊凡卡做為自家的「招牌臉」，更表示不少人到整所諮詢表示，就是要整成伊凡卡的樣子。

這家伊萬卡醫療管理公司主要是一家專注於眼部及鼻子的整形診所，同時也有提供抽脂及隆胸的手術，而該診所的人資經理就透露：「這裡的年輕女人想要伊凡卡的大眼睛、漂亮的鼻子和嘴巴，以及她姣好的身材」，更說伊凡卡的五官及外貌都很完美，同時適用於東、西方的審美觀。

伊凡卡姣好的身材及獨特的時尚品味也深受不少人的喜愛。(圖/美聯社)

而伊凡卡在中國受到歡迎程度非同反響也可以從「商標大戰」中看出端倪，在美國選舉之後，中國以「伊萬卡」三個字申請註冊的商標就多達200多個，商標類別從服飾、化妝品、減肥藥到衛生棉都有，不過目前大部分的商標註冊案都仍在受理中。

伊凡卡(左)自從川普(右)參選之後就被受外界關注。(圖/美聯社)

而無獨有偶，想整成伊凡卡的不只有中國的愛美婦女們，在選前就有兩名德州女子對伊凡卡的外貌非常執著，她們都花了近百萬台幣想整成伊凡卡。其中32歲的泰勒(Tiffany Taylor)，花了6萬美元(約192萬元台幣)進行了隆乳、豐唇、割雙眼皮、豐臉頰及隆鼻手術。另一名36歲的史都華(Jenny Staurt)花了3萬美元(約96萬元台幣)進行了豐臀、隆乳、隆鼻及豐臉頰手術。除了花費大筆金錢之外，還得經歷手術帶來的疼痛，但這些都無法打消她們想成為伊凡卡的決心。而為她們進行手術的醫生也表示，許多他的顧客都要求以伊凡卡為整型範本。

(中時電子報)