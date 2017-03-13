板橋辦逃生安置演練 身障機構師生參與

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新北市板橋區公所將於本月15日上午10時，在板橋區五權公園市民活動中心辦理106年度板橋區社福機構收容安置演練，模擬因超大豪雨導致湳仔溝水位飆漲，地勢低漥地區及鄰近居民需進行強制疏散撤離，公所獲報後立即派員前往開設收容場所及進行災民安置。

板橋區公所表示，這次演練特別安排愛立發展中心師生參與演練，強化在災害發生時，對協助身障人士疏散逃生的能力。

板橋區公所強調，完善的事前整備工作可將損失及傷亡降到最低，因此在防汛期前定期舉行防災演練，透過與社福機構共同參演並結合轄內潛勢災害，加深民眾防救災觀念，同時也考驗各單位間動員救災及橫向聯繫協調效率。

(中時)