美研究機構：北韓準備第6次核試 威力更大

美國的研究機構稱北韓正準備第6次核試驗，威力是上次的14倍。圖為日本所公布的北韓豐溪里核試驗場衛星照片。（圖片來源／北緯38度網站）

美國約翰霍普金斯大學的北韓研究機構稱，北韓核試驗場最新的衛星照片顯示，該基地正在準備進行新的核子試爆。而從核試隧道掘進規模判斷，此次核試驗的爆炸當量最高可能達到28.2萬噸，約為第5次核試驗爆炸當量的14倍。

大陸《觀察者網》引述約翰霍普金斯大學高級國際關係學院朝鮮問題研究網站《北緯38度》的報告稱，從2017年以來的多張衛星照片判斷，北韓豐溪裡地下核試驗場的北部坑道正在進行新的挖掘工作，以掘進的土方量預估其核試驗爆炸當量為歷來最高，可能達到相當於28.2萬噸黃色炸藥(TNT)規模。不過，目前從衛星照片還無法預測核試驗的準確時間。

美國研究機構對北韓豐溪里核試驗場衛星照片的分析。（圖／北緯38度網站）

美國研究機構比對北韓豐溪里核試驗場的衛星照片發現，2017年以來該處有明顯的挖掘隧道工作正在進行，可能是準備進行第6次核試驗。（圖／北緯38度網站）

透過衛星照片分析，今年以來北韓核試驗場的動態顯示正準備進行新的核試驗。（圖／北緯38度網站）

日本共同社日前也報導，北韓於2006年10月首次核試驗的規模推測不足1000噸，但到了去年的第5次核試驗就已達到約兩萬噸當量，相當於投到廣島和長崎原子彈威力。

美媒《華盛頓郵報》指出，不久前北韓試射4枚彈道導彈，讓美國相信北韓的核武器和導彈技術有長足進步，已逐漸向實戰化發展，確實具有威脅性。

北韓朝鮮迄今已證實進行過5次核試驗，分別進行於2006年、2009年、2013年、2016年1月、2016年9 月。從2016年起，北韓聲稱成功進行氫彈試驗，並於最近一次核試驗中進行核彈頭實戰化測試。

(中時電子報)