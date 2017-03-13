美研究機構：北韓準備第6次核試 威力更大
美國約翰霍普金斯大學的北韓研究機構稱，北韓核試驗場最新的衛星照片顯示，該基地正在準備進行新的核子試爆。而從核試隧道掘進規模判斷，此次核試驗的爆炸當量最高可能達到28.2萬噸，約為第5次核試驗爆炸當量的14倍。
大陸《觀察者網》引述約翰霍普金斯大學高級國際關係學院朝鮮問題研究網站《北緯38度》的報告稱，從2017年以來的多張衛星照片判斷，北韓豐溪裡地下核試驗場的北部坑道正在進行新的挖掘工作，以掘進的土方量預估其核試驗爆炸當量為歷來最高，可能達到相當於28.2萬噸黃色炸藥(TNT)規模。不過，目前從衛星照片還無法預測核試驗的準確時間。
日本共同社日前也報導，北韓於2006年10月首次核試驗的規模推測不足1000噸，但到了去年的第5次核試驗就已達到約兩萬噸當量，相當於投到廣島和長崎原子彈威力。
美媒《華盛頓郵報》指出，不久前北韓試射4枚彈道導彈，讓美國相信北韓的核武器和導彈技術有長足進步，已逐漸向實戰化發展，確實具有威脅性。
北韓朝鮮迄今已證實進行過5次核試驗，分別進行於2006年、2009年、2013年、2016年1月、2016年9 月。從2016年起，北韓聲稱成功進行氫彈試驗，並於最近一次核試驗中進行核彈頭實戰化測試。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。