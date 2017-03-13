彰化縣文化局舉辦社運30年同學會 徵求當年社運物件

彰化縣文化局舉辦「社運30同學會－1980年代社運影像物件徵集活動」期限至31日。（吳敏菁攝）

1980年代社會運動風起雲湧，彰化縣文化局舉辦「社運30同學會－1980年代社運影像物件徵集活動」期限至31日，配合彰化縣立美術館從29日起至4月22日推出「狂飆的年代」影像展，透過、照片、物件裝置藝術，串起那年代的記憶。

彰化縣副縣長林明裕表示，去年12月行政院訂4月7日為言論自由日，今年第一年，適逢社會運動30週年，縣府將在彰化縣立美術館推出「狂飆的年代」，藉攝影家紀實作品，再透過影像裝置及相關文物，重現社會運動街頭現場，帶領觀眾回到那個年代。

文化局為使展覽更豐富，開展前先舉辦「社運30同學會－1980年代社運影像物件徵集活動」，向曾經在街頭上參與社會運動的前輩借用當時的紀念物件，如：布條、海報、傳單、雜誌、剪報、照片、錄影帶、印有活動名稱的紀念衣物等。

文化局長陳文彬表示，希望透過大家提供的物件，把當年在街頭上的回憶串連、拚湊起來，讓當年的街頭運動過程，透過影像、文件、裝置，更完整而立體的重現在觀眾面前。

(中時)